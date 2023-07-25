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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kazayı gören yardıma koştu, gerçek sonradan ortaya çıktı!

        Çaldığı otomobille 3 araca çarptı, tedavi için kaldırıldığı hastaneden kaçtı

        15 yaşındaki M. Y., oto sanayi sitesinden çaldığı otomobille kaçmaya çalışırken park halindeki 3 araca çarptı. Kazanın şokuyla otomobilden inen M.Y.'nin yardımına sanayi esnafı ve vatandaşlar koştu. Ambulans ile kaldırıldığı hastanenin acil servisinde muayene edilmeyi bekleyen M.Y., buradan kaçtı. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan M.Y. hakkında işlem başlatıldı.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:02
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        Kazayı gören yardıma koştu, gerçek sonradan ortaya çıktı!
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        Erzurum'da oto sanayi sitesinden çaldığı otomobille kaçan M.Y. (15), tamir için getirilen park halindeki 3 araca çarptı. Otomobillerde hasar oluşurken, ambulansla kaldırıldığı hastanede de kaçan M.Y., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        Merkez Yakutiye ilçesinde dün akşam saatlerinde oto sanayi sitesinde dolaşan M.Y., kaportacı Mensur Kantarcı'nın iş yerinin önüne park ettiği otomobile bindi. Anahtarı üzerinde olan otomobili çalıştıran M.Y., kaçtı. Sanayi sitesinde hızla ilerleyen M.Y.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, tamir için getirilen park halindeki 3 araca çarptıktan sonra cadde ortasına savruldu.

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        Kazanın şokuyla otomobilden inen M.Y.'nin yardımına sanayi esnafı ve vatandaşlar koştu. M.Y.'yi yere yatıran vatandaşlar, olay yerine ambulans çağırdı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, M.Y.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Hastane acil servisinde muayene edilmeyi bekleyen M.Y., buradan kaçtı. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan M.Y. hakkında işlem başlatıldı.

        "MAĞDURİYETİM GİDERİLSİN"

        Mensur Kantarcı, "Akşam saatlerinde dinlenmek için yazıhanede otururken bir kişi beni telefonla arayarak 'Aracın çalınmış ve bir kazaya karışmış, gel bir bak' dedi. Ben de dışarı çıktım, baktım aracım yok. Ondan sonra kaza yerine gittim, aracımı hasarlı halde buldum. Kamera görüntülerini incelediğimde 14-15 yaşlarında bir çocuğun, otomobile arka kapıdan girdiği görülüyor. Aracın anahtarının üzerinde olduğunu fırsat bilip, alıp gitmiş ve kazaya karışmış. Ben çocuğu tanımıyorum daha önce de hiç görmedim. İlk defa kamera kayıtlarında gördüm. Hem benim hem de çarptığı araçların sahiplerinin mağduriyeti var. Bunun giderilmesi için şikayetçi oldum" diye konuştu.

        "ÇOCUK ŞOKA GİRMİŞTİ"

        İş yerinin önünde meydana gelen kazayı, gelen gürültü üzerine gördüklerini ifade eden Naim Bingöl (45) de "Esnaf arkadaşlarımızın birisinin dükkanının önünden aracını habersiz almış. Buralarda gezerken park halindeki araçlara çarpmış. Çocuk şoka girmişti. Daha sonra ambulans çağırdık ve hastaneye gönderdik. Allah'tan çocukta bir şey yoktu. Çarparak hasar verdiği araçlar esnaf arkadaşlarımızın müşterilerinin araçları. Park yerine bırakmışlar ki daha sonra sırası gelince tamir olsunlar" dedi.

        #Erzurum
        #Son dakika haberler
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