Çizgi karakterlerimiz çok ilgi görüyor. Bazı vatandaşlar bu eserleri görünce taşlardan yapıldığına inanmıyor. İlk olarak Kars'ta bir taş bebek sergisi açtık ve eserlerimizi 3 gün Namık Kemal Kültür Evi'nde sergilendi. Taş bebeklerimiz, İstanbul Maltepe'de sergilendi ve orada sergilenen tüm taş bebeklerimiz satıldı, yoğun bir ilgi gördü" diye konuştu.