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Çakarlı araçlar, son yıllarda özellikle yoğun trafik saatlerinde sıkça rastlamaya başladığımız diğer sürücüleri rahatsız eden aynı zamanda da trafiğin akışını olumsuz etkileyen bir yöntemdir. Hususi araçlarda yoğun trafikten kaçmak için tercih edilen bu yöntem toplum içinde büyük tepkiye sebep olmaktadır. Devlet yetkilileri bu durumla sıkı bir şekilde mücadele etmektedir. Kontrol noktalarında yapılan denetimlerde usulsüz çakar kullanımına caydırıcı cezalar kesilmektedir. İşte 2023 usulsüz çakar lamba takma cezası ne kadar?

Çakar Ve Tepe Lambası Kullanma Cezası

Çakar ve tepe lambası kullanımı hususi kullanımdaki araçlar için kesinlikle yasaktır ve cezai yaptırıma tabidir. Hususi kullanımdaki araçların çakar veya tepe lambası tespit edildiği durumlarda idari para cezasının yanı sıra ehliyete el konulması ile de karşı karşıya kalınabilir. Peki bu durum sis çakar modülleri içinde geçerli midir?

Sis Çakar Modülü Cezası

Sis çakar modülleri için de aynı idari para cezası yaptırımına tabidir. Daha çok motorcular tarafından trafikteki görünürlüklerini arttırmak için tercih edilen sis çakar modülleri çakar ve tepe lambalarıyla aynı yaptırımlara tabidir. Peki çakarların rengi cezaya tabi olma hususunda bir fark yaratır mı?

Beyaz Çakar Cezası

Aslında araçlara takılan çakarların renginin ne olduğu bu konuda belirleyici değildir. İster beyaz renkli ister mavi veya kırmızı renkli olsun kullanılan çakarların usulsüz takılmış olması cezai yaptırıma sebep olacaktır.

Usulsüz Çakar Lamba Takma Cezası

Usulsüz takılan çakar lambaları, tepe lambaları rengi ne olursa olsun 4 bin 62 Türk lirası idari para cezasına çarptırılır. Bu ceza 2022 yılında bin 823 TL iken 2023 yılına girerken yapılan düzenlemeler ile 4 bin 62 TL’ye çıkarılmıştır. Bu cezaya, 15 gün içinde ödenmesi durumunda yüzde 25 indirim uygulanır. Aynı maddeden 1 yıl içinde 3 defa ceza alınırsa, araç 15 süresince trafikten men edilir.

Peki, bu ceza maddesinin kapsadığı başka kısıtlamalar var mıdır?

Siren Cezası

Aracınıza siren taktırmanız durumunda yine aynı ceza maddesinden ceza alma durumuyla karşı karşıya kalırsınız. Hususi araçlara siren takılması tıpkı çakar takılması gibi yasaktır ve 4 bin 62 TL para cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Kimler Çakar Takabilir?

Ambulans, itfaiye, polis, AFAD, yol yapım araçları yalnızca görevli oldukları süre içerisinde çakar, tepe lambası ve siren kullanım hakkına sahip kamu araçlarının başında gelmektedir. Bunlar haricinde Cumhurbaşkanı, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti liderleri dahil olmak üzere devletin belirli 29 makamına bağlı üst kadroların araçları geçiş üstünlüğüne sahiptir ve dolayısıyla çakar ve tepe lambası kullanabilirler.

Diğer yandan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün düzenlemelerine göre ayırt edici ışık takma hakları olan diğer araçlar şunlar:

Acil ve yaralı hastaları taşıyan ambulanslar ve araçlar

Organ, kan ve doku nakil araçları,

Doğalgaz dağıtımı ve acil müdahale araçları

İtfaiye araçları ve orman yangınlarına müdahale eden araçlar

Hükümlü ve tutuklu nakil araçları

Kar ve buz gibi durumlarda kullanılan müdahale araçları

Koruma araçlarıyla korunan araçlar

Bakanlık onayıyla belirlenen özel araçlar

Zabıta araçları

Afet ve acil durumlarda görev alan araçlar

Olay yerinde görevli olan güvenlik araçları

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut