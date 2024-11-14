Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı

        'Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı

        'Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı. 6 Aralık'ta gösterime girecek olan filmin oyuncuları, gala öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelip filmle ilgili açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 11:35 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sinemaya bir ilgi bekliyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 'Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı. 6 Aralık'ta gösterime girecek olan filmin oyuncuları basın mensupları ile bir araya geldi.

        "14 YILLIK BİR HİKÂYE"

        Set sürecinden bahseden oyuncu ekibi, "Az zaman kaldı, çok ama çok heyecanlıyız. Yeni katılan oyuncu arkadaşlarımız da mevcut. Eski kadromuz da çoğunlukta ancak süper bir kadro oluşturduk. 14 yıllık bir hikâye, uzun soluklu bir serüven. Aksiyonlu ve her zamanki gibi eğlenceli bir iş çıktı. Başımıza bir çok olay geliyor ve her zamanki gibi çakallar ekibinin başı belaya giriyor. Herkesin gidip bol bol güleceği bir film geliyor" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "SİNEMAYA BİR İLGİ BEKLİYORUZ"

        Çekimlerin bir kısmı İstanbul'da geçerken bir kısmının da İzmir'de geçtiğini dile getiren Şevket Çoruh, "Hâlâ sinemalarımız duruyor, ayaktalar. 6 filmde oluşan ilgiyi bunda da bekliyoruz. Sadece bizim filmimiz için değil. Genel olarak sinemaya bir ilgi bekliyoruz. Bizler de elimizden geleni sinemalar için yapmaya çalışıyoruz" dedi.

        Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin kadrosunda; Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin ve Ceyhun Yılmaz yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çakallarla Dans 7

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Habertürk Anasayfa