Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 'Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı. 6 Aralık'ta gösterime girecek olan filmin oyuncuları basın mensupları ile bir araya geldi.

REKLAM advertisement1

"14 YILLIK BİR HİKÂYE"

Set sürecinden bahseden oyuncu ekibi, "Az zaman kaldı, çok ama çok heyecanlıyız. Yeni katılan oyuncu arkadaşlarımız da mevcut. Eski kadromuz da çoğunlukta ancak süper bir kadro oluşturduk. 14 yıllık bir hikâye, uzun soluklu bir serüven. Aksiyonlu ve her zamanki gibi eğlenceli bir iş çıktı. Başımıza bir çok olay geliyor ve her zamanki gibi çakallar ekibinin başı belaya giriyor. Herkesin gidip bol bol güleceği bir film geliyor" ifadelerini kullandı.

REKLAM "SİNEMAYA BİR İLGİ BEKLİYORUZ" Çekimlerin bir kısmı İstanbul'da geçerken bir kısmının da İzmir'de geçtiğini dile getiren Şevket Çoruh, "Hâlâ sinemalarımız duruyor, ayaktalar. 6 filmde oluşan ilgiyi bunda da bekliyoruz. Sadece bizim filmimiz için değil. Genel olarak sinemaya bir ilgi bekliyoruz. Bizler de elimizden geleni sinemalar için yapmaya çalışıyoruz" dedi. Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin kadrosunda; Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin ve Ceyhun Yılmaz yer alıyor.