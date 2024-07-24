'Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı

Yapımını SugarWorkz - TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı 'Çakallarla Dans 7' filminin çekimleri tamamlandı. İstanbul’da başlayan çekimlerine İzmir’de devam eden ekip 'Paydos' dedi.

Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana izleyicilerden ilgi gören ‘Çakallarla Dans’, 7'nci filminde de iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Yeni maceraları için İzmir’e giden 'Çakallar', bu kez dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenecek. Aksiyon ve kahkahanın eksik olmadığı serinin 7'nci filminde 'Çakallar’ın ekibine sürpriz üyeler de katıldı.