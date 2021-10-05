Çakallarla Dans 4 filmi oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2016 yılında vizyona giren Çakallarla Dans filmi hakkında merak edilenler haberimizde...

ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİ OYUNCULARI

Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan

İlker Ayrık - Muhasebeci Servet

Timur Acar - Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet

Didem Balçın - Fatma

Hakan Bilgin - Hüseyin Abi

Derya Şensoy - Mihriban

Hande Katipoğlu - Tavşan Zeynep

Tim Seyfi - Üvey Oğul Şerafettin

Ceyhun Yılmaz - Adem Ağabey

ÇAKALLARLA DANS 4 NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği sinema filminin çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.

ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİ KONUSU

Serinin sevilen karakterleri Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet, hayat mücadelesi içinde ekonomik yetersizlikler sebebiyle aynı evde yaşamaya başlamıştır. Ev arkadaşlığı onlar için uyum sağlanması zor bir şeydir. Günün birinde Berber Hüseyin Abi kahramanlarımızın karşısına çılgın ancak cazip bir planla çıkar.

Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde, vasiyet olarak da neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız tutundukları bu umut ışığının peşinden Edirne’ye yola koyulurlar...