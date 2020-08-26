Çakallarla Dans 2 oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 2 konusu izleyicisi tarafından merak konusu oldu. 2012 yılı yapımı olan Çakallarla Dans 2 Define Avı filmiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...



ÇAKALLARLA DANS 2 OYUNCULARI KİMLER?

Şevket Çoruh

İlker Ayrık

Timur Acar

Murat Akkoyunlu

ÇAKALLARLA DANS 2 KONUSU NEDİR?

Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede, Çakallarla Dans filminin devam filmi. 7 Aralık 2012 tarihinde vizyona girmiş olan filmde başrolleri Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu oynamaktadır.Yönetmenliğini ve senaristliğini Murat Şeker üstlenmiştir. Filmin çekimleri İstanbul’un çeşitli semt ve mekanlarında 4 hafta sürmüş ve filmin çekimi tamamlanmıştır

İlk film olan Çakallarla Dans filmi sonunda işledikleri suçlar nedeniyle hapishaneye giren Kayınço Gökhan, Muhasebeci Servet, Del Piero Hikmet ve Köfte Necmi zor günler geçirmektedirler. Ayrıca çok sevdikleri ve para kazandıkları futbolu ve mahalledeki arkadaşları ile yakınlarını özlemektedirler. Hapishanede bulundukları esnada yapılacak olan tıbbi bir deney için kobay olmaya razı olurlar. Böylece hapishaneden de şartlı tahliye olabileceklerdir. Şartlı tahliyeleleri yapılan film kahramanları suç önleyen ilaçları kullanmaya başlarlar. Dışarı çıktıklarında kendi aralarında artık çakallık yapmayacaklarına dair birbirlerine söz verirler. Ancak unuttukları asıl mesele ise çakal olmak değil de, çakallarla dans edebilmenin zorluğudur.

Ayrıca film de bolca Fikirtepe jargonu kullanılmıştır.