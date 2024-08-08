Caitlyn Jenner 1976'da aldığı altın olimpiyat madalyasını satıyor

CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Bruce Jenner, 2015’te trans olduğunu açıklayarak adını da Caitlyn olarak değiştirdi. Kris Jenner ile 1991-2015 yılları arasında evli kaldı ve bu evlilikten şimdi ikisi de dünya çapında şöhret sahibi olan kızları Kendall ve Kylie Jenner oldu. Çift, ayrılıklarını Ekim 2013’te duyurdu ve ayrılmalarından iki yıl sonra eski sporcunun cinsiyet değiştirme süreci başladı.