Caitlyn Jenner 1976'da aldığı altın olimpiyat madalyasını satıyor
Eski bir olimpiyat şampiyonu olan TV yıldızı Caitlyn Jenner, 1976'da kazandığı altın madalyasını dijital parayla satışa çıkarıyor
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Jenner-Kardashian ailesinin babası olarak tanınan ama aslen olimpiyat şampiyonu eski bir sporcu olan Caitlyn Jenner, cinsiyet değiştirmeden önceki adıyla Bruce Jenner olarak 1976'da kazandığı altın madalyasını açık artırmaya çıkarıyor.
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Kylie ve Kendall Jenner'ın öz babası; Kim, Khloe ve Kourtney Kardashian'ın üvey babası olan Caitlyn Jenner, yaklaşık 50 yıl önce Montreal Olimpiyatları'nda dekatlon yarışlarında kazandığı altın madalyasını dijital para üzerinden satıyor.
Jenner, gerçek madalyasını değil, onun dijital versiyonunu satışa çıkarıyor aslında. Dijital geliştirme ekibi, onun dünya rekoru kırdığı performansına verilen madalya ödülünün NFT'sini yarattı.
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Jenner'ın açık artırmasının zamanlaması tesadüf değil. Eski sporcu, yeni televizyon yıldızı Caitlyn Jenner, 2024 Paris Oyunları'nın şu ana kadarki gidişatından rahatsız olduğunu ve uluslararası rekabetin eskiden neyi temsil ettiğini herkese hatırlatmak istediğini söyledi.
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TMZ'ye konuşan Jenner, Paris Olimpiyatları'nın açılış törenine yapılan eleştiriler ve Cezayirli boksör Imane Khelif hakkında yapılan cinsiyet tartışmalarına işaret ederek, "Olimpiyatlardan hiç bu yıl olduğu kadar tiksinmemiştim" dedi.
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Jenner ayrıca, "NFT müzayedesi aracılığıyla dünyanın her yerindeki insanlara bir tarih parçasına sahip olmalarını sağlamayı ve yarıştığım olimpiyatların altın çağının duygularını çağrıştırmayı umuyorum" ifadesini kullandı.
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CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ
Bruce Jenner, 2015’te trans olduğunu açıklayarak adını da Caitlyn olarak değiştirdi. Kris Jenner ile 1991-2015 yılları arasında evli kaldı ve bu evlilikten şimdi ikisi de dünya çapında şöhret sahibi olan kızları Kendall ve Kylie Jenner oldu. Çift, ayrılıklarını Ekim 2013’te duyurdu ve ayrılmalarından iki yıl sonra eski sporcunun cinsiyet değiştirme süreci başladı.
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Eski bir olimpiyat atleti olan Caitlyn Jenner, geçirdiği operasyonlardan sonra yeni halini ilk kez Vanity Fair dergisinin kapağında göstererek "Artık özgürüm" demişti.