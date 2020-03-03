Cagliari Kulübü, Rolando Maran'dan boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Zenga ile 30 Haziran 2021'e kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kariyeri boyunca İngiltere'de Wolverhampton, İtalya'da Catania, Palermo, Sampdoria gibi takımlarda görev alan 59 yaşındaki Zenga, Türkiye'de Gaziantepspor'u çalıştırmıştı.

Serie A'da son 11 maçını kazanamayan Cagliari, 32 puanla 11. sırada yer aldı.