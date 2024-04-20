Cagliari: 2 - Juventus: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A 33. hafta maçında Juventus, deplasmanda Cagliari ile 2-2 berabere kaldı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında oynanan maçta Juventus, deplasmanda Cagliari ile 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Gianluca Gaetano (penaltı) ve 36. dakikada Yerry Mina (penaltı) atarken, Juventus'un gollerini 61. dakikada Dusan Vlahovic ve 87. dakikada Alberto Dossena (kendi kalesine) kaydetti.
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 46. dakikada oyuna girdi.
Bu beraberliği ardından üçüncü sıradaki Juventus puanını 64'e, Cagliari ise 32'ye çıkardı.