Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde, bu sabah terör saldırısı şoku yaşandı. 9 yıl önce Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristler aynı şekilde saldırıya kalkıştılar.
Giriş: 06.02.2024 - 21:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:20
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde, bu sabah terör saldırısı şoku yaşandı.
9 yıl önce Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristler aynı şekilde saldırıya kalkıştılar.