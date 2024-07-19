Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Çağlar Söyüncü: Milli takımı nasıl desteklediğimi herkes biliyor - Fenerbahçe Haberleri

        Çağlar Söyüncü: Milli takımı nasıl desteklediğimi herkes biliyor

        Hazırlık maçında Hull City'yi 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 00:06 Güncelleme: 19.07.2024 - 00:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Milli takımı nasıl desteklediğimi herkes biliyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazırlık maçında Hull City'yi 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, kendi kalitelerini görme açısından iyi bir maça çıktıklarını söyledi.

        Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çağlar, iyi bir maç oynadıklarını ifade etti.

        Taraftarlara teşekkür eden milli futbolcu, "Hem taraftar için hem de kendi kalitemizi görmek için güzel bir maçtı. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Hazırlık maçı olmasına rağmen stat doluydu. Bizim için heyecan vericiydi. Kamp sürecimiz iyi geçti diyebilirim. Son hazırlık maçı da çok önemliydi. Bundan sonra resmi maçlarımız başlıyor. Kendi kalitemizi görmek açısından iyi bir maç oldu. Takım arkadaşlarıma ve taraftarlara teşekkür ederim. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Sarı-lacivertli kulübün hedefinin hem lig hem de Avrupa'da başarı olduğunu aktaran Çağlar, şöyle konuştu:

        "Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk ve en üst seviyedir. Biz de bunun bilincindeyiz. Tüm takım bu hedef doğrultusunda devam etmek istiyoruz. İyi bir takımımız var. Hem ligde hem de Avrupa'da iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Bugünkü hazırlık maçına bakınca tempomuz iyiydi. Hazırlık kampı da sakatlıksız ve iyi çalışarak geçti. Hazırlıklarımız tamam. Artık ligi bekliyoruz."

        "MİLLİ TAKIMI NASIL DESTEKLEDİĞİMİ HERKES BİLİYOR"

        Sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkmasına karşın bu konuda çok fazla spekülasyon olduğunu belirten Çağlar Söyüncü, şunları söyledi:

        "Milli takım kampından önce hocamızla konuştuğumuzda doktorlarımız yetişemeyeceğimi söyledi. Sakatlığımın 7. haftasında MR'a girdim, problem devam ediyordu. Burada da imza attıktan sonra Avusturya'da tek başıma çalıştım. Ben kendimi biliyorum. Milli takım sevdamı, nasıl milliyetçi bir aileden geldiğimi biliyorum. Yorum yapanların canları sağ olsun. Milli takımı nasıl desteklediğimi herkes biliyor. 7'nci haftada MR çekildiğinde sıkıntı vardı hala. Son 3-4 gündür yüzde 100 olarak takımla çalışmalara çıkıyorum."

        Son olarak Cenk Tosun'un transferinin açıklandığı videoyla ilgili konuşan Çağlar, sözlerini şu şekilde tamamladı:

        "Cenk abi yıllardır tanıdığımız isim. Çok kaliteli bir oyuncu, önemli kariyeri var. Videoyu gülmekten tek seferde çekemedik. Bu takımda sırıtmayacaktır. Çok önemli bir forvet. İnşallah golleriyle bize katkı sağlar."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        Beton pompası hayat kurtardı
        Beton pompası hayat kurtardı
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        İsrail'in önergesine BM'den tepki
        İsrail'in önergesine BM'den tepki
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Solun başka işi gücü yok mu
        Solun başka işi gücü yok mu
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Habertürk Anasayfa