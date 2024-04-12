Fenerbahçe'nin Olympiakos'a 3-2 mağlup olduğu maçta savunmada yaptığı hatalarla dikkat çeken Çağlar Söyüncü, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hatalarından dolayı sarı-lacivertli taraftarlardan özür dileyen milli stoper, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve tekrardan büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum."