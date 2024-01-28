Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını takip etti

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İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, geçtiğimiz gün Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul’a geldi.

Başarılı defans oyuncusu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü müsabakasını tribünden izledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da MKE Ankaragücü maçı öncesinde konuya dair açıklamalar yapmıştı.

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Şu anda Çağlar ile resmi imza atılmadı. İmzalar atıldıktan sonra konuşabiliriz. Takımıma gelince, her maça olduğu gibi iyi hazırlandık. Ankaragücü son haftalarda çıkışta olan bir takım. Son oynadığımız Başakşehir maçını kazanarak moral bulduk. Zor bir maçtı. Oradan aldığımız 3 puanla bu maça daha moralli ve özgüvenli çıkacağız. Taraftarlarımızın desteğiyle inşallah 3 puan alıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.