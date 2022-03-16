Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Seda Sayan ile evlenecek olan Çağlar Ökten'in hayatı hakkında bilgiler

Bir süredir müzik dünyasındaki çalışmaları ile dikkat çeken Çağlar Ökten, 14 Şubat 2022 tarihine ekranların popüler ismi Seda Sayan'a evlilik teklifinde bulunmasıyla gündemde. Seda Sayan ile aralarındaki yaş farkı nedeniyle sosyal medyada da magazin dünyasında da bir anda gündem olan Çağlar Ökten ismi araştırılmaya başladı. İşte Seda Sayan ile evlenecek olan Çağlar Ökten hakkında merak edilenler...

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten aslen Mersin, Tarsus'ludur. 1987 doğumlu olan Ökten'in annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır.

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.