Çağlar Ökten'den Seda Sayan'a: İyi ki almışım seni

"BİZDE DE HER ÇİFT GİBİ TARTIŞMALAR YAŞANIYOR"

"Seda Sayan evde nasıl birisi?" diye sorusuna yanıt veren Çağlar Ökten, "Seda, kameraların önüne geçtiğinde başka bir insan haline dönüşmez. Bu samimiyet karşı tarafa geçiyor ve insanlar onun samimiyetini alıyorlar. Bizde de her çift gibi tartışmalar yaşanıyor ama biz sükunetle ve konuşarak çözüyoruz her şeyimizi. Çok büyük sorunlar da yaşamıyoruz" diyerek bahsetti.