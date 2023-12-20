REKLAM advertisement1

İsimler, taşıdıkları anlamlarla bireylerin kişiliklerine ve kimliklerine ışık tutar. Çağlar ismi de bu anlamda zengin bir içeriğe sahiptir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Çağlar isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ÇAĞLAR ADININ ANLAMI NEDİR?

Çağlar ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Çağlar ismi de bu geniş anlam yelpazesine sahiptir. Çağlar adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir.

ÇAĞLAR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

REKLAM

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Çağlar ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Coşkulu, canlı kimse.

Hareketli.

Deniz ya da akarsu kıyılarındaki yuvarlak küçük taşlar.

ÇAĞLAR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Çağlar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Çağlar adını koymak caizdir.

ÇAĞLAR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Çağlar ismini kullanan 19.017 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Çağlar ismini kullanan 3.211 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Çağlar ismini kullanan 2.112 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Çağlar ismini kullanan 2.271 kişi bulunmaktadır.

ÇAĞLAR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Çağlar ismine sahip insanların sevgi ve arkadaşlık için derin bir içten arzuları vardır ve barış ve uyum onların vazgeçilmezidir. Gergin durumlar karşısında enerjileri düşer ve ortamdan uzaklaşırlar. Etrafındaki insanlarında anlaşılabilir ve sakin olması onun arkadaşlık kriteri arasındadır. Özel yaşamlarında oldukça duygusaldırlar ve çabuk incinirler. Kibar ve zarif karakterleri sebebiyle çok ağır işlerde başarılı olamazlar. Onların sevgileri çok büyüktür ve değer verdiklerini ilgiye boğarlar.

REKLAM

Olumlu yönleri

Planlı, aşırı ilgiden hoşlanmayan, mükemmelci, kuralcı, doğal davranışları seven, yalnız kalmaktan sıkılmayan, tutumlu, mantıklı, işine çok önem veren, gelenekçi, pratik, yönetici vasfa sahip, dikkatli, çalışkan, sözüne Güvenilir, sorumluluk sahibi, öncü, kararlı, mesafeli, sabırlı.

Olumsuz yönleri

Bağlanmaktan korkan, aşırı risk almaktan kaçınmayan, abartıcı, limitlerini belirleyemeyen, aşırı hareketli, çabuk inanan, dağınık, detayları sevmeyen.

ÇAĞLAR İSMİNE BENZER İSİMLER

Çağlar isminde bulunan harf sayısı altı, hece sayısı ikidir.

İçinde Çağlar geçen isimler

Mustafa Çağlar , Fırat Çağlar

İlk beş harfi ses uyumu olan isimler

Çağla , Çağlayan , Çağlan , Çağla Yağmur , Çağlasın , Çağlam , Çağlayangil , Çağlak , Çağlayantürk

REKLAM

İlk dört harfi ses uyumu olan isimler

Çağlı

İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

Çağrı , Çağatay , Çağdaş , Çağan , Çağın , Çağıl , Çağkan , Çağnur , Çağrıhan , Çağhan

Son beş harfi ses uyumu olan isimler

Dağlar , Sağlar

Son üç harfi ses uyumu olan isimler

Aylar , Salar , Hanlar , Ağalar , Parlar , Işılar , Kutlar , Ular , Alar , İahlar

İlk ve son iki harfi ses uyumu olan isimler

Çakar , Çapar , Çandar , Çağar , Çavdar , Çabar , Çağkar , Çağacar , Çağaçar , Çaydamar

İlk ve son harfi ses uyumu olan isimler

Çınar , Çakır , Çiler , Çekdar , Çinar , Çetiner , Çisem Nur , Çığır , Çisem Yağmur , Çeliker

ÖNERİLEN VİDEO