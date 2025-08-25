Çağlar Ertuğrul, hayalini gerçekleştirdi
Çağlar Ertuğrul, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları'nda Koruncuk Vakfı yararına Boğaz'da kulaç attı. Ertuğrul; "Boğaz'da yüzmek hayalimdi, bugüne kısmetmiş" ifadelerini kullandı
Giriş: 25.08.2025 - 08:26 Güncelleme: 25.08.2025 - 08:28
Çağlar Ertuğrul, Kıtalararası Yüzme Yarışları'nda Koruncuk Vakfı yararı için İstanbul Boğazı'nda yüzdü.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Çağlar Ertuğrul; "Boğaz'da yüzmek hayalimdi, bugüne kısmetmiş... Bu başarılı organizasyonda emeği geçenlere tebrikler, ayrıca Koruncuk adına açılan bağış kampanyalarına destek olan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.
