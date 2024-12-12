Çağlar Ertuğrul'dan, anlamlı bağış

"ALACAĞIM ÜCRETİ KORUNCUK'A BAĞIŞLIYORUM"

Çağlar Ertuğrul; Genç kızlara aile olduğunuz için ben tekrardan size teşekkür ediyorum. Ben de birkaç zamandır hazırladığım bir şeyden bu gece bu gecenin hayrına bahsetmek istiyorum. Yaptığım işler ne kadar şanslıyım ki hem çocuklar hem de herkes tarafından seviliyor. En son Prens dizimize korsan rolünü de sevdiler. Geçen gün hatta 5 yaşında bir kız çocuğuyla bir sahne çekiyorduk. Prens'in şarkısı dilindeydi. Ben de bunun müjdesini vereyim; Prens'in 3'üncü sezondan alacağım ücreti Koruncuk’a bağışlıyorum" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram