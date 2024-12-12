Çağlar Ertuğrul'dan, anlamlı bağış
Çağlar Ertuğrul, dijital platformda yayınlanan 'Prens'te 3'üncü sezon ücretini tamamıyla Koruncuk Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı
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Çağlar Ertuğrul, Koruncuk Vakfı'nın 45'inci Yıl Balosu'nda eğitime ve vakıfa katkılarından dolayı teşekkür plaketi aldı.
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Çağlar Ertuğrul, ödül töreninde, 'Prens'ten alacağı ücretin tamamını Koruncuk Vakfı’na bağışlayacağını açıkladı.
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Ünlü oyuncu, sosyo-ekonomik açıdan imkânı olmayan, özellikle kız çocuklarına barınma ve eğitim desteği sunan vakıfla uzun yıllardır birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
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"ALACAĞIM ÜCRETİ KORUNCUK'A BAĞIŞLIYORUM"
Çağlar Ertuğrul; Genç kızlara aile olduğunuz için ben tekrardan size teşekkür ediyorum. Ben de birkaç zamandır hazırladığım bir şeyden bu gece bu gecenin hayrına bahsetmek istiyorum. Yaptığım işler ne kadar şanslıyım ki hem çocuklar hem de herkes tarafından seviliyor. En son Prens dizimize korsan rolünü de sevdiler. Geçen gün hatta 5 yaşında bir kız çocuğuyla bir sahne çekiyorduk. Prens'in şarkısı dilindeydi. Ben de bunun müjdesini vereyim; Prens'in 3'üncü sezondan alacağım ücreti Koruncuk’a bağışlıyorum" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram