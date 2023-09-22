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        Haberler Magazin Çağla Şıkel: Nail, yalnız olma isteğimi kırdı

        Çağla Şıkel: Nail, yalnız olma isteğimi kırdı

        Çağla Şıkel, ikinci kez evlenmeyeceğini açıkladı. Avukat Nail Gönenli ile birliktelik yaşayan Şıkel, Emre Altuğ ile boşanırken bir daha evlenmeyeceğine ilişkin sözleşme imzaladıkları yönündeki söylentileri yalanlarken bir daha evlenmeyeceğinin altını çizdi: Ortada ne evlenmek isteyen, ne karşı çıkan ne de sözleşme var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 07:16 Güncelleme: 22.09.2023 - 07:16
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        Evlenmeyeceğini açıkladı
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        Çağla Şıkel, Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra uzun yıllar boyunca yalnız olmayı tercih etmişti. Şıkel, yalnız kalma tercihini avukat Nail Gönenli ile değiştirmişti. Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre Şıkel, bu konuda şunları söyledi: Çok iyi bir insan ben çok uzun bir zaman yalnız olmak istedim. O bunu kırdı.

        Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile boşanırken bir daha evlenmeyeceğine ilişkin sözleşme imzaladıkları yönündeki söylentilerin doğru olmadığını belirterek bu konuda; "Ortada ne evlenmek isteyen, ne karşı çıkan ne de sözleşme var” dedi. Bu sözlerinden anlaşılan o ki Şıkel, bir daha evlenmek istemiyor.

        Çağla Şıkel, yaz aylarında soğuk korkusunu kırmak için girdiği buz fıçısıyla ilgili de açıklama yaptı: Benim için fıçıya girmek hobi oldu evimin bahçesinde bile var.

        Bütün yaz buz fıçısına girdim, spor yaptım, tenis oynadım ve çocuklarımla vakit zaman geçirdim ve bana çok iyi geldi.

        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
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        #çağla şıkel
        #Nail Gönenli
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