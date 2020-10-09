41 yaşındaki manken, "Binlerce kez şükürler olsun tabii ki ama hala o oğlak burcunun inatçı yapısından içimde bir yerlerde bir kız çocuğu hala var. Olur yani bence olur, istediğim her şey olduğuna göre bence onun da olması gerekiyor teknik olarak" şeklinde konuştu.