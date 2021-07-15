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Çağla Şıkel'in paylaşımında 'Kaan Yıldırım' detayı: Ünlü oyuncunun ürettiği maskelerden taktı - Magazin haberleri

Çağla Şıkel'in paylaşımında 'Kaan Yıldırım' detayı

Oyuncu Kaan Yıldırım'ın adı şarkıcı Hadise'den ayrıldıktan sonra manken Çağla Şıkel ile anılmıştı. Ancak Şıkel, bu iddiaları yalanlamıştı. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan ünlü mankenin fotoğrafındaki bir detay, Yıldırım ile aşk dedikodularını yeniden gündeme getirdi

15.07.2021 - 17:11 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz ay Hadise ile ilişkisini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım'ın, manken ve sunucu Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürülmüştü. İkili, Alaçatı'daki bir mekanda samimi bir şekilde eğlenirken görülmüştü. Çiftin geçtiğimiz günlerde Urla'da baş başa yemek yediği anlar ortaya çıkmıştı.

  • "AŞK OLURSA SÖYLERİM"

    Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrasında Çağla Şıkel, suskunluğunu bozup, 'Aşk' haberlerini yalanlamıştı. Ünlü manken, Instagram hesabından kısa ve net bir açıklama yaparak, "Hayatımda biri olursa size söylerim." ifadelerini kullanmıştı.

  • "DENGE ÖNEMLİ"

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan Şıkel, son paylaşımıyla dikkat çekti. Takipçilerine beslenmesiyle ilgili bilgi veren Şıkel, gönderisinde, "Şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın sürekli bu şekilde besleniyorum... Dün gece chedar soslu patates kızartması, bugün de pizza yedim. Onun şeysi oluyor bu... Denge önemli." ifadelerini kullandı. Ünlü mankenin bu esnada Kaan Yıldırım'ın ortağı olduğu bir fabrikanın ürettiği maskelerden taktığı görüldü.

  • Şarkıcı Hadise de Yıldırım ile aşk yaşadığı dönemlerde ünlü oyuncunun maskelerini takarak, eski sevgilisinin markasını destekte bulunuyordu.

  • AYDIN GÜRHAN İLE ANILMIŞTI

    Çağla Şıkel'in adı geçtiğimiz yıl da Aydın Gürhan ile aşk dedikodularına karışmıştı. Emre Altuğ ile evliliğini 5 yıl önce noktalayan Şıkel'in, işletmeci Gürhan ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü. Ancak ikili, söylentileri yalanlamıştı.

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