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Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor?

Ünlü şarkıcı Hadise ile ilişkisini noktalayan Kaan Yıldırım'ın, Çağla Şıkel ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Çift, Alaçatı'daki bir mekanda eğlenirken görüldü

09.07.2021 - 15:13 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Kaan Yıldırım geçtiğimiz ay Hadise ile ilişkisini noktalamıştı. Ayrılık sonrası Yıldırım'ın, manken ve sunucu Çağla Şıkel ile yakınlaştığı konuşuluyor.

  • ALAÇATI'DA BULUŞTULAR

    İkilinin dün akşam Çeşme'deki bir mekanda samimi bir şekilde eğlendiği iddia edildi. Yıldırım ile Şıkel'in daha önce de Alaçatı'daki bir mekanda bir araya gelmeleri 'aşk' iddialarını alevlendirdi. Çift, haklarında çıkan haberlerle ilgili sessizliklerini koruyor.

  • "HADİSE İLE DOSTÇA AYRILDIK"

    Yıldırım, Hadise ile yollarını ayırmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

    "Çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum; benim üçüncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık. Ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık. Herkese sevgiler..."

  • Yıldırım, 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile evlenmiş, 2019'da da sessiz sedasız boşanmıştı.

  • "TEK BAŞIMA OLMAYI BEN İSTEDİM"

    Öte yandan geçtiğimiz sene özel hayatıyla ilgili konuşan Şıkel ise muhabirlerin, "Yanınızda birini göremeyecek miyiz?" sorusuna kafaları karıştıran bir yanıt vermişti.

    Çağla Şıkel, "Ben de isterim ama şu anda burada tek başıma olmayı ben istedim. İleride yanımda birinin olmasını da ben isteyeceğim" ifadelerini kullanmıştı. 

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