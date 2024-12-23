Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğlu Kuzey'in bileği kırıldı
Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey Altuğ'un kayak yaparken el bileği kırıldı. Çağla Şıkel; "Gözümün önünde düştü yavrum. Rabbim beterinden korusun" dedi
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Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey Altuğ ve Uzay Altuğ ile birlikte kış tatili yapmak için soluğu Erzurum'da aldı.
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Gün boyunca çocuklarıyla birlikte kayak yapıp o anlarını da telefonuyla kayda alan Şıkel, üzücü bir durum yaşadı.
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Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey, pistte düştü. El bileği kırılan Kuzey'in kolu alçıya alındı.
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"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE DÜŞTÜ"
Oğlunun gözünün önünde düştüğünü söyleyen Çağla Şıkel; "Kahveyi içtim, piste indim. Karşılamaya, gözümün önünde düştü yavrum. Hastane, röntgen - tomografi derken bileğimizde kırık var. Hep tekrarladım Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.
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"SAĞ SALİM DÖNECEĞİZ İNŞALLAH"
Ardından bir paylaşımda daha bulunan ve tatilin devam ettiğini belirten Çağla Şıkel; "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz. Uzay, son hızla kaymaya devam ediyor. Sağ salim döneceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.