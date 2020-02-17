"BU DAKİKADAN SONRA AŞK YAŞAMAM"

Aşk tabii ki çok güzel bir şey ama bu dakikadan sonra herhangi bir aşk yaşamam. Hoşlandım diye biriyle beraber olamam. Çok büyük bir aşk yaşamam lazım biriyle el ele çıkmak için.