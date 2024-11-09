Çağla Şıkel, bikinili pozunu paylaştı
Çağla Şıkel, ayna karşısındaki bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 09.11.2024 - 19:20 Güncelleme: 09.11.2024 - 20:49
Emekli manken Çağla Şıkel, kasım ayında evinin aynası karşısında bikinili bir pozunu takipçileriyle paylaştı.
Öncesinde ise Bodrum'da ailesiyle birlikte güneşli günün tadını çıkaran Çağla Şıkel, o anlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
İki çocuk annesi, düzgün fiziğiyle dikkat çekerken, doğal ve keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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