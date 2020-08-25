Öte yandan şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde bir kız çocuğu ile çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.

Şıkel, paylaşımına "Annem diyor ki; 'İşte tam da böyle bir kız çocuğun olmalı senin..." notunu düşmüştü.