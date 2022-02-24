"KENDİ HAYATIMA ODAKLANARAK YAŞIYORUM"

Kendisini tanımlayan 43 yaşındaki model, "Çok fazla kişiye içimi açmam. Bu güvensizlikle alakalı bir şey değil. Gerçekten sağlam ve kendimi güvende hissettiğim arkadaşlarım vardır mutlaka." dedi. Çağla Şıkel, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Her dönem çevremde çok fazla yakın arkadaşım vardır, her zaman çok sevilirim ve etrafım çok kalabalıktır diyemem. Kalabalıklardan aksine korkarım. Hep kendi başına yürümeye çalışan bir kadın olarak dertlerimi kendim çözmeye çalışırım. Güvendiğim arkadaşlarım var. Çok samimi olabildiğim, gerçekten hiçbir duygumu saklamadan görüşebildiğim ve hatta rezil olurum derdine düşmeden iletişimde olduğum arkadaşlarım var. İyi ki de varlar. Onlar benim şu yönümü sevmiyor. Benden 'Seninle de hiç dedikodu yapılmıyor Çağla' diyerek, şikayet ediyorlar. Çok uzun zamandır kimsenin hayatı ile ilgilenmediğim için böyleyim. Kendi hayatıma odaklanarak yaşıyorum. Başkalarının hayatlarını konuşmayı hiç sevmiyorum. Birinin mutluluğa mutlu olabiliyorsun. Birinin üzüntüsüne ise bazen insanların sevindiğini görebiliyorsun. Bazen içlerindeki kıskançlığı ortaya çıkarttıklarına şahit oluyorsun. Ben bunlardan daha uzak bir hayatı tercih ediyorum. Birini konuşmak ona enerjini vermen demek oluyor. Bence hiç kimse için kendi hayatlarımızdaki o enerjiyi boşuna harcamamanız gerekiyor.