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Çağla Şıkel babasının ölümünü anlattı: Gittiğimde yerdeydi!

Manken Çağla Şıkel, hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. 2017 yılında babası Hüseyin Şıkel'i kalp krizi nedeniyle kaybeden Şıkel, "Babamın kaybını zannedersem hayatım boyunca kurtulamayacağım bir travma ile yaşadım. Ofisine gittiğimde yerde öylece yatıyordu. Ona sarılıp sarılmadığımı hatırlamıyorum sadece bağırdığımı hatırlıyorum" dedi

24.02.2022 - 14:51 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Miss Turkey 1997 güzeli Çağla Şıkel, YouTube'da yayınlanan ve psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu 'Katarsis' adlı programa konuk oldu. Şıkel, çocukluğunu, büyüme hikayesini, babası Hüseyin Şıkel'in vefatından sonraki yaşantısını ve annelik duygusunu anlattı.

  • "KENDİ HAYATIMA ODAKLANARAK YAŞIYORUM"

    Kendisini tanımlayan 43 yaşındaki model, "Çok fazla kişiye içimi açmam. Bu güvensizlikle alakalı bir şey değil. Gerçekten sağlam ve kendimi güvende hissettiğim arkadaşlarım vardır mutlaka." dedi. Çağla Şıkel, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Her dönem çevremde çok fazla yakın arkadaşım vardır, her zaman çok sevilirim ve etrafım çok kalabalıktır diyemem. Kalabalıklardan aksine korkarım. Hep kendi başına yürümeye çalışan bir kadın olarak dertlerimi kendim çözmeye çalışırım. Güvendiğim arkadaşlarım var. Çok samimi olabildiğim, gerçekten hiçbir duygumu saklamadan görüşebildiğim ve hatta rezil olurum derdine düşmeden iletişimde olduğum arkadaşlarım var. İyi ki de varlar. Onlar benim şu yönümü sevmiyor. Benden 'Seninle de hiç dedikodu yapılmıyor Çağla' diyerek, şikayet ediyorlar. Çok uzun zamandır kimsenin hayatı ile ilgilenmediğim için böyleyim. Kendi hayatıma odaklanarak yaşıyorum. Başkalarının hayatlarını konuşmayı hiç sevmiyorum. Birinin mutluluğa mutlu olabiliyorsun. Birinin üzüntüsüne ise bazen insanların sevindiğini görebiliyorsun. Bazen içlerindeki kıskançlığı ortaya çıkarttıklarına şahit oluyorsun. Ben bunlardan daha uzak bir hayatı tercih ediyorum. Birini konuşmak ona enerjini vermen demek oluyor. Bence hiç kimse için kendi hayatlarımızdaki o enerjiyi boşuna harcamamanız gerekiyor.

  • "ÇOK AŞIK OLDUĞUMDA ÇOCUKLAŞIYORUM"

    Ayrıca aşk ile ilgili düşüncelerini dile getiren Şıkel, "Çok aşık olduğumda çocuklaşıyorum. Biraz unuttum tabii bu duyguyu. En sevdiğim ve en olmayı özlediğim yanım bu olsa gerek. Gelmesini istediğim bir duygu hatta bu." dedi.

    Aşk duygusunun kendisi için bir travma olabileceğini ifade eden Çağla Şıkel, "Travma dediğimiz şey aslında sadece geçmişte yaşadığımız kötü olaylardan oluşmuyor. Yaşamayı umut ettiğimiz ama yaşayamadığımız güzel olaylar da aynı zamanda travmalarınız oluyor. Belki de aşk benim için bir travmadır." şeklinde konuştu.

  • "DRAMA HİÇ YAPMADIM"

    "Belki de hiç uzak değildir." diyen ünlü isim, "Geçenlerde gözlerim doldu ve ağladım. Çok kısa sürdü bu durum. Bir şeyden dolayı yorulduğumu hissettiğim bir andı. Ardından devam ettim hemen. O ağladığım kızı yatakta bırakmayı seviyorum. Onunla hayata devam edemem. Yoksa hem kendime hem de çocuklarıma çok büyük eziyet olur bu. Çevreme ve işime yansır. İşimin başarısızlığı bana yansır ve böyle bir kaos yaşanır. Bir olayla ilgili spesifik şekilde canımı sıkan bir durum vardı. Kısa... 'Ağladım' derken az üzüldüm anlamında söylemedim bunu. Drama hiç yapmadım. Ağladım ve hemen gözlerimi silip hayatıma devam ettim. Her üzüldüğümüz şeyi cebimize koyarsak çok büyük ağırlık yapar. Hayatta devam etmesini öğrendim." ifadelerini kullandı.

  • "ANNEM HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN MÜKEMMEL İNSANDIR!"

    Çocukluk döneminden de bahseden Çağla Şıkel, şu sözleri aktardı:

    Annem hayatımda gördüğüm en mükemmel insandır. Çünkü o şartlarda beni bugünlere getiren kişi kendisidir. Annem çok sevdiğini belli eden biri değildi. Ama biz bilirdik ki, o kadın bize her zaman çok iyi bakmaya çalışıyor. 'Çok büyük bir yokluk' diyemeyeceğim ama çok büyük bir varlık da yoktu çocukluğumda. Küçük bir evimiz vardı ve ablam ile o evde doğduk. Babamız çok sevecen bir insan değildi. Sevdiğini bilirdik ama sevgisini pek göstermezdi. Babam bir miktar korkutarak annem ise bir miktar anlatarak ama yine de bizi hiçbir şeyden geri bıraktırmadan büyüttü. İnsanlar şimdi benim için şu şekilde düşünüyor olabilir; bir sürü imkanı var ve çocuklarını da istediği yerlerde okutuyor. Ama asıl mesele bu değil. Bir kadın isterse o yokluk içinde de çok büyük savaşlar vererek hiçbir şeyden geri kalmadan kızlarını mükemmel bir şekilde büyütebiliyor. Annem bizi böyle büyüttü. Zaman ilerledikçe annem ve babam boşanma noktasına gelmişlerdi. Kadın mutsuzdu. Ben anneme şunu söyledim, "Annem ve babam boşandı dedirtmem kimseye." dedim. Bana ne oluyorsa... Annem bu cümleden çok etkilendi ve babamdan boşanmadı. Kendime en kızdığım noktadır bu. Sonra Allah bizden alıyor babamızı. Tabii ki de annemin babamı sevdiğini biliyordum ama çok çok fazla sevdiğini düşünmezdim o vakte kadar. Vefat ettiğinde annemin babamı çok sevdiğini anlamıştım.

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