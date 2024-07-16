Çağla Şikel: Ailemin olduğu her yer bana cennet
Bali tatiline çıkan Çağla Şikel, tatil yolculuğunda duygusallaşıp ailesine duyduğu hasreti dile getirdi; "İlk kez ailemden bu kadar uzağa gidiyorum"
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Çağla Şikel, yurt içinde ailecek yaptığı tatilden sonra, Bali tatiline çıktı. Şikel, çıktığı tatil yolculuğunda duygusallaşarak ailesine duyduğu hasreti dile getirdi.
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45 yaşındaki ünlü modeli, uçakta takipçileriyle paylaştığı bir gönderiye, "Eminim Bali bir cennettir. Henüz varmadım ama görmeme gerek kalmadan, ailemin olduğu her yer bana zaten cennet." notunu düştü.
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Daha sonra başka bir gönderi daha paylaşan Çağla Şikel, "İlk kez ailemden bu kadar uzağa ve bu kadar uzun süreli bir yolculuğa çıkıyorum." şeklindeki ifadelere yer verdi.
Fotoğraflar: Instagram
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