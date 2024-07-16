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        Haberler Magazin Çağla Şikel: Ailemin olduğu her yer bana cennet

        Çağla Şikel: Ailemin olduğu her yer bana cennet

        Bali tatiline çıkan Çağla Şikel, tatil yolculuğunda duygusallaşıp ailesine duyduğu hasreti dile getirdi; "İlk kez ailemden bu kadar uzağa gidiyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 14:20 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:20
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        • 1

          Çağla Şikel, yurt içinde ailecek yaptığı tatilden sonra, Bali tatiline çıktı. Şikel, çıktığı tatil yolculuğunda duygusallaşarak ailesine duyduğu hasreti dile getirdi.

        • 2

          45 yaşındaki ünlü modeli, uçakta takipçileriyle paylaştığı bir gönderiye, "Eminim Bali bir cennettir. Henüz varmadım ama görmeme gerek kalmadan, ailemin olduğu her yer bana zaten cennet." notunu düştü.

        • 3

          Daha sonra başka bir gönderi daha paylaşan Çağla Şikel, "İlk kez ailemden bu kadar uzağa ve bu kadar uzun süreli bir yolculuğa çıkıyorum." şeklindeki ifadelere yer verdi.

          Fotoğraflar: Instagram

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