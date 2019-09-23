Atv ekranlarının çarşamba günleri yayınlanan dizisi Sen Anlat Karadeniz’de merak edilen oyuncu kadrosunda ki güçlü isimlerden bir tanesi de Çağla Özavcı oldu. Çağla Özavcı Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nazar Dağdeviren karakterini canlandırıyor. Dizide yangazlardan Murat Kaleli’nin sevdalısı olan Nazar karakterini canlandıran oyuncu Çağla Özavcı kimdir? Çağla Özavcı hakkında merak ettiğiniz tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

ÇAĞLA ÖZAVCI KİMDİR?

Çağla Özavcı, 18 Mart 1991(29 yaşında) yılında izmir’de doğdu. Lise yıllarından itibaren oyunculuk hayali kuran ve Oyunculuk hayallerini ertelemeyen oyuncu Çağla Özavcı, hayallerini gerçekleştirmek için Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalını okuyup mezun oldu. Çağla Özavcı, bir kaç reklam filminde oynadıktan sonra ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Atv ekranlarında yayınlanan Diğer Yarım adlı dizide ilk rolünü oynamıştır. Daha sonra 2015 yılında rol aldığı Fox TV ekranlarında yayınlanan O Hayat Benim dizisi ile devam eden Çağla Özavcı ardından ise Acı Aşk dizisinde Deniz karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Ucuz Heyecanlar isimli tiyatro oyunlarında yer alan oyuncu, yine Kuyu ve Musluk isimli kısa filmlerde de oynamıştır.

Çağla Özsavcı son olarak Atv ekranlarının reyting rekortmeni olan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nazar Karakterine hayat vermektedir. Nazar Dağdeviren, Cemil ve Türkan Dağdevirenlerin küçük kızı ve Mercanın kız kardeşidir. Ayrıca ailece başlarda düşman ve rakip oldukları Kalelilerin Yangaz ikizlerinden olan Murat’ın sevdalısı bir hemşiredir.

1.67 cm boyunda 50 kg ağırlığında olan güzel oyuncu mavi gözlü ve terazi burcudur. Oyuncunun sevgilisi ve özel hayatına ait bilgiler sınırlıdır.

Çağla Özavcı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Sen Anlat Karadeniz (Nazar) (TV Dizisi)

2017 – Kalbimdeki Deniz (TV Dizisi)

2016 – Acı Aşk (Deniz) (TV Dizisi)

2015 – O Hayat Benim (TV Dizisi)

2014 – Diğer Yarım (Deniz) (TV Dizisi)