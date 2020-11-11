Çağla hem meyve olarak çiğ tüketilir hem de mayhoş tadı ile tencere yemeklerine ve salatalara çok yakışır. Bazı yörelerde salamurası, hatta turşusu bile yapılır.

Çağla içerisinde bulundurduğu; B vitamini, Cvitamini ve E vitamini, protein, demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve selenyum açısından çok zengindir. Zeytinyağının da içerdiği tekli yağ asitlerine de sahiptir.

Çağlanın Faydaları Nelerdir?

• Kolesterolü düşürür aynı zamanda kötü kolesterolün düşmanıdır.

• 30 gramında 160 kalori bulunduğu için iyi bir diyet besinidir. Aynı zamanda doyurucudur.

• Safra kesesinde taş oluşumunu engeller.

• C vitamini kaynağıdır.

• Tansiyonu dengeler.

• Çağla, kötü kolesterolü düşürür. Ve tüketen kişiyi yüksek kolesterolden korur.

• Eğer aşırı kilolarınızdan şikayetçiyseniz, çağla tüketimi size yardımcı olacaktır. Salatalık yemek gibidir bu meyve. İçi su ile dolu ve sert olduğu için yerken kalori yaktırır, sizi doyuran tarafı ise suyu olur.

• Safra kesesindeki taş oluşumu bu aralar en güncel hastalıktır. Bu hastalıklar için doğal yol mücadelesi veren kişilere en güzel tavsiyelerden biri de çağla yemek olacaktır.

• İltihap oluşumlarına uygun olan vücutların tüketmesi muhtemel olmalıdır. İçerisindeki yüksek potasyum sayesinde, tansiyonu dengeler. Yüksek tansiyon problemi yaşayanların fazla tüketmemeleri yine de doktorlarca önerilendir.

• Kalp ve damar sağlığının korunması açısından da tüketilebilecek meyve, kalp ve damar hastalığı olan kişiler için de önerilmektedir.Magnezyum kas kasılması ve özellikle kalp için önemli bir mineraldir. İçerdiği yüksek magnezyum ile hem toplar ve atar damarları geliştirir hem de kanın oksijenlenme oranını artırarak metabolizmayı hızlandırır.

• Oldukça güçlü bir antioksidan içerir. Bu sebepledir ki; cilt sağlığı açısından oldukça önemlidir. Çağla tüketen kişilerin; ciltleri daha gergin ve parlak görünür.

• Kozmetiklerde satılan birçok tonik içeriğinde çağla özü barındırır.

• Zeytinyağının içerdiği tekli yağ asitlerini içerir

• Yüksek lif içeriği ile kan şekerini yükseltme düzeyi (glisemik indeks) de düşüktür.

• Yüksek miktarda selenyum ve fosfor içeren çağla meyvesi, bağışıklık sisteminin kıştan ilkbahara geçişi esnasında güçlenmesini sağlar.

• Özellikle mevsim geçişlerinde vücutta yaşanan sıvı dengesizliği içinde birebir fayda saylar. Günlük su miktarının yüzde 40’ını sağlayacak sıvıya sahiptir.

• Çocukların kemik gelişiminde de etkilidir. İçeriğinde yüksek kalsiyum bulunan çağla meyvesi, diş ve diş etlerinin sağlığını korumaktadır.