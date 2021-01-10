Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Dubai'de gerçekleştirilen elemelerde Çağla Büyükakçay, ilk turda Andorralı raket Victoria Jimenez Kasintseva ile karşılaştı.

Çağla Büyükakçay, müsabakada rakibini 6-4'lük setler sonucunda 2-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Milli tenisçi, üç turdan oluşan Avustralya Açık elemelerinin ikinci turunda Hırvat Ana Konjuh ile karşı karşıya gelecek.