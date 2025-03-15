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        Haberler Magazin Çağla Boz: Mehmet, sevgilim değil - Magazin haberleri

        Çağla Boz: Mehmet, sevgilim değil

        Çağla Boz, Mehmet Dinçerler ile ilişkiye başlayıp başlamadığı konusuna açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 13:20 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:20
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        İlişki durumuna açıklık getirdi
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çağla Boz, Bebek’te görüntülendi. Köpeğiyle yürüyüş yapan Boz, "Vaktim oldukça yürüyüş yapmaya çalışıyorum" dedi.

        Çağla Boz, geçtiğimiz günlerde Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler ile görüntülenmiş, haklarında 'Yeni bir ilişkiye başladılar" şeklinde yorumlar yapıldı. Boz, söz konusu yorumlara açıklık getirdi; "Mehmet, benim çok eski ve yakın arkadaşım. Yeni görüntülenince o şekilde yorumlar yapıldı."

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        #Çağla Boz
        #Mehmet Dinçerler

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