Çağdaş Cam halka arz tarihi ve hisse fiyatı: Çağdaş Cam Sanayi halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzına onay verdi. Çağdaş Cam halka arz talep toplama tarihleri de belli oldu. İki gün sürecek halka arzda 20 TL hisse fiyatından talep toplayacak olan şirket, toplamda 42 milyon lot dağıtımı yapacak. Peki, Çağdaş Cam halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte Çağdaş Cam Sanayi halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu hakkında detaylı bilgiler...
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Geçen hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iki şirketin halka arzını onaylamıştı. O şirketlerden biri olan Çağdaş Cam talep toplama tarihleri netleşti. Yapılan açıklamaya göre şirketin halka arzı, "CGCAM.HE" kodu ile Deniz Yatırım Menkul Kıymetler tarafından gerçekleştirilecek. Halka arz büyüklüğü 840 milyon TL olarak belirlenen şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25 olacak. Peki, Çağdaş Cam halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, CGCAM Çağdaş Cam halka arz hakkında bilgiler...
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ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzına onay verdi. Çağdaş Cam talep toplama tarihleri de belli oldu.
Çağdaş Cam halka arz sürecinde 11 - 12 Aralık 2024 tarihlerinde iki gün boyunca talep toplayacak.
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ÇAĞDAŞ CAM HİSSE FİYATI NE KADAR?
Çağdaş Cam’ın halka arz fiyatı pay başına 20 TL olarak belirlendi. Şirketin 31 milyon lira nominal değerli payları sermaye artırımı, 11 milyon lira nominal değerli payları ortak satış olmak üzere, nominal değeri 42 milyon lira olan payları satışa çıkacak.
Halka arz büyüklüğünün 840 milyon lira olması beklenirken, halka arzla şirketin yüzde 25'i halka açılmış olacak.
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ÇAĞDAŞ CAM HİSSE KODU NE?
Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Çağdaş "CGCAM.HE" Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.
Çağdaş Cam halka arzı tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile gerçekleşecek.
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ÇAĞDAŞ CAM KAÇ LOT VERİR?
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 300 Bin katılım ~ 140 Lot (2800 TL).
- 700 Bin katılım ~ 60 Lot (1200 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (760 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 28 Lot (560 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (440 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (360 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (320 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (280 TL).
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ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Çağdaş Cam San. ve Tic. AŞ'nin halka arzı, "CGCAM.HE" kodu ile Deniz Yatırım Menkul Kıymetler tarafından gerçekleştirilecek.
Halka arza Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden, talep toplama tarihlerinde saat 10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek.
Halka arzda talep girişleri, halka arz sekmesinden değil; normal hisse alır gibi hisse menüsünden CGCAM.HE ya da CGCAM.H kodlu hisse seçilip alış emri girilerek yapılabilecek.
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ÇAĞDAŞ CAM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Çağdaş Cam katılım endeksine uygun (XKTUM) işlem görecek.