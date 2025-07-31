Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan: Viking eşleşmesine odaklanmamız gerekiyor - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan: Viking eşleşmesine odaklanmamız gerekiyor

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Cherno More maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hemen bunu unutup, Viking eşleşmesine odaklanmamız gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 23:52 Güncelleme: 31.07.2025 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Viking eşleşmesine odaklanmamız gerekiyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında konuk ettiği Cherno More’yi 4-0 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, açıklamalarda bulundu.

        "VİKİNG EŞLEŞMESİNE ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR"

        Oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Atan, "İlk 45 dakika çok iyi bir oyun oynadık. Maçları ilk yarıdaki gibi bitirebilirsek bizim için çok iyi olur. Rakibe saygı duyarak, formasyona hemen tepki vererek oynamamız lazım. İlk yarıda mükemmele yakın bir oyun oynadık. Hemen bunu unutup, Viking eşleşmesine odaklanmamız gerekiyor. Genç dinamik bir takımla oynayacağız. Bu turdaki attıkları gol ve oynadıkları oyun yüksek bir özgüven sağlamış oldu. Sentetik sahada maç oynuyorlar. Oraya en iyi durumu bulup, ona göre çalışacağız. Yeterli sayıda antrenman yapmak istiyoruz. Oradan iyi bir skorla buraya avantajlı gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

        "DUARTE, BEK OLARAK OYNADIĞINDA DA BİZE BÜYÜK KATKILAR VERİYOR"

        Brezilyalı savunma oyuncusu Leo Duarte’nin performansıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Atan, "İnanılmaz bir oyuncu. Büyük bir profesyonel. Bek pozisyonda oynadığı zamanda stoper olarak oynadığında bize büyük katkılar veriyor. Geçen sene transferinin iptal olmasından dolayı bunun etkisinde kalmış olabilir. Bu sezon daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bek oynarken daha fazla saklanıyordu. Stoperde oynatarak sakatlık riskini daha aza indirmiş oluyoruz" açıklamasında bulundu.

        "TURU BURAYA GETİREBİLİRSEK, DAHA AVANTAJLI OLACAĞIZ"

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking ile oynayacakları maçla ilgili düşüncelerini de aktaran Atan, "Her doğru, her yerde geçerli olmuyor. Rakip 21-22 resmi maç oynamış. Ritmini bulmuş ve maç sentetik sahada oynayacak. Biz burada kendi oyunumuzu oynayacağız dersek yanılgıya düşeriz. Bu turu geçeceğimizi düşünerek maçlarını izledik. Yapacağımız analizler bizim için en büyük veri olacak. Doğru oyunla, doğru analizle oynayacağız. Turu buraya getirebilirsek, daha avantajlı olacağız. Genel anlamıyla zor bir eşleşme oldu" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Dışişleri Bakanı: Rusya ABD ile baş edemez
        ABD Dışişleri Bakanı: Rusya ABD ile baş edemez
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Fenerbahçe, Semedo transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Semedo transferini açıkladı!
        Zelenskiy'den rejim değişikliği çağrısı
        Zelenskiy'den rejim değişikliği çağrısı
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Almanya'dan Filistin açıklaması: Süreç başlamalı
        Almanya'dan Filistin açıklaması: Süreç başlamalı
        Justin Timberlake kene kurbanı
        Justin Timberlake kene kurbanı
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Sıcak havada karıştırılıyor! Kalp krizi mi panik atak mı?
        Sıcak havada karıştırılıyor! Kalp krizi mi panik atak mı?
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Habertürk Anasayfa