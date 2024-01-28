Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Galatasaray
        GS
        57
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Rams Başakşehir
        İBFK
        30
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        25
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        25
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        23
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        23
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        İstanbulspor
        İST
        10
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan: "İyi hücum eden bir Başakşehir takımı vardı" - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan: "İyi hücum eden bir Başakşehir takımı vardı"

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Konyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Çeşitli hücum varyasyonları deneyen, topun kıymet bilmeye çalışan, sabırlı oynayan gerektiğinde iyi hücum eden bir Başakşehir takımı vardı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 17:32 Güncelleme: 28.01.2024 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İyi hücum ettik"
        ABONE OL
        ABONE OL

        RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bugün 20 bin, 30 bin Konya taraftarı vardı. Gerçekten oynaması çok keyifli bir maç hale getirdiler. Oluşturdukları atmosfer için onları tebrik etmek istiyorum. Oyuna gelecek olursak gerçekten bu sahada 1 takım vardı diyebilirim. Yani maçın 1. dakikasından sonuna kadar oyunu isteyen, hata yapsa da vazgeçmeyen, pas oyununa devam eden oyunu domine eden, çeşitli hücum varyasyonları deneyen topun kıymet bilmeye çalışan, sabırlı oynayan gerektiğinde iyi hücum eden bir Başakşehir takımı vardı. Bir takım için 2-0’dan Konya gibi deplasmanda geriye dönmek bence çok önemli. Bu bize ileride çok şeyler kazandıracaktır diye düşünüyorum. Zaten son 12 haftadır üstün bir performans gösteriyoruz. Son maç Fenerbahçe maçı bizim için bir kayıp oldu ama yolumuza tekrardan devam etmemiz gerektiğini oyuncularımıza anlattık. Oyuncularımızı uyandırmaya çalıştık ama maça iyi başlayamadık. Ama daha sonra tamamen oyunun elimize aldık ve istediğimiz golleri atıp maçı kazandık. Konyaspor takımına, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Tek gol var!
        Tek gol var!
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı
        Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Habertürk Anasayfa