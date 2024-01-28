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        Haberler Dünya Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı

        Dünyanın en büyük yolcu gemisi "Icon of the Seas" ABD'deki Miami Limanı'ndan yola çıktı

        365 metre uzunluğunda ve yaklaşık 250 bin ton ağırlığındaki dünyanın en büyük yolcu gemisi "Icon of the Seas" ABD'deki Miami Limanı'ndan yola çıktı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 14:42 Güncelleme: 28.01.2024 - 14:42
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        Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı
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        Dünyanın en büyük yolcu gemisi "Icon of the Seas" ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami Limanı'ndan ilk yolculuğuna başladı.

        BBC'nin haberine göre, kruvaziyer şirketi Royal Caribbean'a ait 365 metre uzunluğunda ve yaklaşık 250 bin ton ağırlığındaki gemi, Miami'den 7 günlük Karayipler turuna çıktı.

        Finlandiya'nın Turku kentindeki bir tersanede 2 milyar dolara inşa edilen dünyanın en büyük yolcu gemisinin 7 bin 600 yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor.

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        Öte yandan, çevreciler sıvılaştırılmış doğal gazla (LNG) çalışan dünyanın en büyük gemisinin havaya, zararlı metan gazı sızdıracağı konusunda uyarıyor.

        Royal Caribbean ise geminin, Uluslararası Denizcilik Örgütünün modern gemiler için öngördüğünden yüzde 24 daha fazla enerji verimliliğine sahip olduğunu bildirdi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
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