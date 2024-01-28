ABD'de Teksas krizi! Teksas Ulusal Muhafız askerleri Shelby Park'ta bekliyor

TRUMP'TAN DA DESTEK GELDİ

Teksas'a bir destek de halen Cumhuriyetçilerin en güçlü başkan aday adayı konumundaki, eski ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, tüm eyaletlere çağrı yaparak ulusal muhafızlarını Teksas'a göndermeleri ve ABD'nin güney sınırını yasa dışı göçmenlerden korumaları gerektiğini belirtti.