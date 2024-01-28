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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Son dakika haberi MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Bahçeli, Mersin'de "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Yapamayan gitmeli yapacak olan gelmelidir. Yapabilecek olan gelmelidir" diyen Bahçeli, "Artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. Akıntının tersine kürek çekenlere uğurlar olsun denmelidir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 14:08 Güncelleme: 28.01.2024 - 14:39
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        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Mersin'de ayrımcılığa yer yoktur. Burada aymazlığa yer yoktur. Ne var ki Mersin son 5 yıldır yerinde saymaktadır. İdeolojik ve ilkel belediyecilik anlayışı Mersin'i yorgun düşürmüştür. Mersin'de taş üstüne taş koyan bir belediye yönetiminden ne iz ne bir eser vardır. Devletin kaynaklarını ulufe gibi dağıtan bir belediye anlayışı ortadadır.

        "YAPAMAYAN GİTMELİ YAPACAK OLAN GELMELİDİR"

        Yapamayan gitmeli yapacak olan gelmelidir. Yapabilecek olan gelmelidir. Artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. Akıntının tersine kürek çekenlere uğurlar olsun denmelidir. Mersin bizim Türkiye hepimizindir. DEM'lenmiş CHP'ye hayır diyecek misiniz? DEM'lenene Mersin'in mesajını veriyorsunuz. İnanıyorum ki Mersin kamburundan kurtulacak.

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        "KALBİMİZ MERSİN'LE ÇARPACAK"

        Yalan belediyeciliğin 63 günlük süresi kaldı. Yozlaşmış belediyeciliğin sonu göründü. Bu şehirde yaşayan hiçbir vatandaşımız ilgisiz bırakılmayacak. Kalbimiz Mersin'le bir çarpacak. Mersin Türkiye'nin parlayan yıldızı hale gelecek. Mersin'in geleceği için el ele gönül gönüle omuz omuza verecek miyiz. Rehin alınan DEM'lenmiş CHP'den kurtulmak için hareket edecek miyiz? Mersin'in hizmetine talibiz.

        LAHEY'İN İSRAİL KARARI

        İsrail için alınan karar müspettir. Adalet Divanı'nın aldığı karar bağlayıcıdır. ABD'nin varlığı da gayri hukukidir. Terörü kaynağında yok etmemizi engellemeye çalışıyorlar."

        "TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDE ZİLLETE YER YOKTUR"

        Bugünkü CHP bitmiştir. DEM'lenmiş CHP terörle mücadeleye şaşı bakmaktadır. Türkiye'nin geleceğinde de zillete yer yoktur. İnanıyorum ki 31 Mart geldiğinde Mersin tercihini Cumhur'dan yana kullanacaktır. Seçime katılımın yüksek olması da tarihi önemdedir. 31 Mart'ta tek meselemiz sandığa gitmek olmalıdır."

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