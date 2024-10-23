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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan: Final gibi bir maç oynayacağız - Futbol Haberleri

        Çağdaş Atan: Final gibi bir maç oynayacağız

        UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçında yarın Slovenya ekibi Celje'ye konuk olacak RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, yarın final gibi bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 22:07 Güncelleme: 23.10.2024 - 22:07
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        "Final gibi bir maç oynayacağız"
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        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçında Celje'yle oynayacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Çağdaş Atan, Celje Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına golcü oyuncusu Krzysztof Piatek ile katıldı.

        Atan basın toplantısına ilk olarak, "Sözlerime Ankara’da Uzay ve Havacılık üssümüze yapılan terör saldırısının öğrenmiş olmanın verdiği üzüntüyle başlıyorum. Şehit insanlarımız ve yaralılarımız varmış. Şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Umarım bu son olur." ifadeleriyle başladı.

        "FİNAL GİBİ BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ"

        Celje'nin topa sahip olmaktan hoşlanan bir takım olduğunu belirten Çağdaş Atan, "Liglerinde topa daha fazla sahip oluyorlar, Avrupa’da bu biraz değişiyor. Biz de topa sahip olmayı seven bir takımız. Yarın hem toplu hem de topsuz oyunu iyi oynamamız gereken bir maç oynayacağız. Biz UEFA Konferans Ligi’nde yolumuza bir şekilde devam etmek istiyoruz. Bu ilk 8 olur ya da ilk 24 olur. Eğer bunu başarmak istiyorsak, bunun yolu böyle maçları kazanmaktan geçiyor. O yüzden bizim için çok önemli final gibi bir maç oynayacağız. Umarım keyifli, izleyenlerin zevk aldığı bir maç izletebiliriz." şeklinde konuştu.

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        "İDDİALI TEKNİK ADAMLARI SEVERİM"

        Çağdaş Atan, "Rakip ekip Celje'nin teknik direktörü Riera, 'Yarın kazanacağız' dedi." siz ne söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Hocanın açıklamalarını ben de takip ettim. İddialı teknik adamları severim, çünkü ben de iddialı bir teknik adamım. Burada konuşmaktan çok sahada konuşmanın daha değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. İki tane ilk maçını kaybetmiş takımın mücadelesi olacak. Biz Konferans Ligi’nin iyi takımlarından bir tanesiyiz, ilk maçımızı kendi sahamızda çok güçlü bir takıma kaybettik ama ilk maçımızı sahamızda kaybetmiş olduğumuz için yarın maçın önemi bizim için çok daha büyük. İddialı bir takım ve hocadan, bu ligde şampiyonluk yaşamış bir takımdan bahsediyoruz."

        Atan, yarın kadroda rotasyon yapıp yapmayacağı yönündeki soruyu, "Yarın rotasyon yapmamızı gerektiren bir durum yok, son maçımızla arada 5 günlük fark olacak. Hem toplu hem de topsuz oyunu çok iyi oynayabilecek en iyi 11’imizle sahada olmak istiyoruz. Tek eksiğimiz Serdar olacak." şeklinde yanıtladı.

        KRZYSZTOF PİATEK

        Başakşehir'in golcü oyuncusu Krzysztof Piatek ise karşılaşma hakkında, şu değrlendirmeyi yaptı:

        "Yarın ilginç bir maç olacak. İki takım da futbol oynamak ve topa sahip olmak isteyen takımlar. Ama biz kazanıp, 3 puanı alıp evimize dönmek istiyoruz. Yarın gol atmak istiyorum. Konferans Ligi’nde gol atmam önemli. Hocamızla maç hakkında bazı şeyler konuşuyoruz ama bunları burada söyleyemem."

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