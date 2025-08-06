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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan: Avantajlı bir skor istiyoruz - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan: Avantajlı bir skor istiyoruz

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Norveç temsilcisi Viking'e konuk olacak İstanbul Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, oyun ve mücadele güçlerine inandıklarını belirterek, rövanş öncesinde avantajlı bir skor almak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 21:10 Güncelleme: 06.08.2025 - 21:10
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        "Avantajlı bir skor istiyoruz"
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        Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan ile turuncu-lacivertli takımın Hırvat oyuncusu Ivan Brnic, karşılaşmanın oynanacağı Viking Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Viking'i iyi analiz ettiklerini belirten Çağdaş Atan, "Lig aşamasında bekleyeceğimiz tarzda bir eşleşme. 'Hileli bir kura' diyorum. Çok uzun zamandır test etmediğimiz sentetik sahada oynayacağız. Bunlar dezavantajlı unsurlar. Kuzey takımları fiziksel anlamda güçlü oluyor. Dezavantajı avantaja çevirecek planlarımız var. Oyunumuz, oyuncu ve mücadele gücümüzle son düdüğe kadar ayakta kalıp kazanmamız gereken bir maç. Viking, koşmayı seven ve topu kaldırmaktan çekinmeyen bir takım. İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Fiziksel şartları ve sentetik zemini dikkate aldıklarında Viking'in avantajlı olduğunu aktaran 45 yaşındaki teknik adam, "Bütün kalitemizle ve mücadele gücümüzle dezavantajları minimuma indirmenin planlarını yaptık. Hiçbir mazeretimiz yok. Oyun gücümüze inanıyoruz. Harika bir kamp geçirdik. Ritmimizi bulmaya yaklaştık. Tüm oyuncularım yüzde yüzlerini vermeye hazır. Sahada oyuncularımın yüzde 99'unu görmek istemiyorum. Her oyuncu, yorulana kadar her şeyini verecek. Çok cesur oynamamız gerekiyor. Bazı bölümlerde akıllı oynamalıyız. Turu İstanbul'a götürecek skoru alacağımızı düşünüyoruz." diye görüş belirtti.

        Sakat futbolcularla ilgili de bilgi veren Çağdaş Atan, "Opoku aramıza döndü. Kadroda olacak. Kemen, üst adalesinden ufak bir sakatlık geçirdi. 10-15 gün süreyle aramızda olmayacak." şeklinde konuştu.

        "FAYZULLAEV POTANSİYELİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI"

        Çağdaş Atan, yeni transfer Abbosbek Fayzullaev'in belgeleri yetişmediği için kadroda olmadığını kaydetti.

        CSKA Moskova'dan kadroya dahil ettiklerini 21 yaşındaki Özbek futbolcuyla ilgili görüşlerini paylaşan Atan, "Fayzullaev, bir haftadır antrenmanlarda potansiyelini bize göstermeye başladı. Savaş durumlarından dolayı henüz belge işlemlerini tamamlayamadık. Belgeleri yetişmediği için büyük ihtimalle Viking maçlarında olmayacak. Olumlu bir sonuç olursa en azından ikinci maçta ondan faydalanabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

        IVAN BRNIC: KAZANMAK İSTİYORUZ

        Başakşehir'in Hırvat futbolcusu Ivan Brnic, saha şartlarını bahane olarak görmediklerini ve maçı kazanmak istediklerini söyledi.

        Viking ile zor bir maç oynayacaklarını aktaran Brnic, "Farklı bir sahada oynayacağız. Rakip biraz avantajlı ama bu bahane değil. Bir planımız var. Kazanmak istiyoruz. Bu sezon daha iyi bir performans sergileyerek kalitemi göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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