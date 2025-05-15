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        Çağatay Ulusoy'un eğlenceli gecesi

        Çağatay Ulusoy, yakın arkadaşı Mustafa Mert Koç'un Maslak'taki bir mekândaki doğum günü kutlamasına katıldı. Ulusoy, daha sonra arkadaş gurubuyla birlikte Etiler'deki bir mekâna geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 08:18 Güncelleme: 15.05.2025 - 08:31
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Çağatay Ulusoy, yakın arkadaşı şarkıcı Mustafa Mert Koç'un Maslak'taki bir mekânda düzenlenen doğum gününü kutlamasına katıldı.

        Çağatay Ulusoy, daha sonra arkadaş grubuyla birlikte Etiler'deki bir mekâna geçti. Oyuncu, gecenin sonunda kendisini almaya gelen şoförü ile oradan ayrıldı.

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