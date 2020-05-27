Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy, bir kez daha dostluklarını gözler önüne serdi.

Aylardır karantinada olan iki oyuncu, bayramdaki dört günlük sokağa çıkma yasağında bir araya geldi. Buluşmanın adresi ise Tatlıtuğ-Dizer çiftinin Kemerburgaz'daki evleriydi.