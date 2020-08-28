Son dönemlerde aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, dizi ve film çekimlerinden arta kalan zamanlarını denizde değerlendiriyor.

Balık tutmaya olan düşkünlüğüyle de bilinen Ulusoy, Instagram hesabından zaman zaman verdiği pozları takipçileriyle paylaşıyor.

29 yaşındaki oyuncu, yine bir balık avı sonrası palamutlarla çekildiği bir kareyi yayınladı.

Çağatay Ulusoy'un, pozu takipçilerinden yoğun ilgi gördü.