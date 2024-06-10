Çağatay Ulusoy'dan Duygu Sarışın'a beğeni

"HER İLİŞKİDE TARTIŞMALAR OLUR"



Duygu Sarışın, daha önce muhabirlerin, "5 - 6 kez ayrılıp, barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu haberler sizi üzüyor mu?" sorusuna yanıt vermişti.



Ünlü oyuncu; "3 - 4 kere ayrılıp, barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen. Biz ayrılmadık ki..." ifadelerini kullanmıştı.