Çağatay Ulusoy'dan Duygu Sarışın'a beğeni
Geçtiğimiz yıl Duygu Sarışın ile aşklarının noktalayan Çağatay Ulusoy, eski sevgilisinin fotoğraflarını beğendi. Ünlü oyuncunun bu hamlesi, 'eski âşıklar barıştı mı?' sorusunu akıllara getirdi
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Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, sette başlayan arkadaşlıklarını 2019'da aşka dönüştürmüştü.
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Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, geçtiğimiz yıl ocak ayında yine yollarını ayırmıştı.
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Duygu Sarışın, sosyal medya hesabından son olarak tatil pozlarını paylaştı.
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Duygu Sarışın'ın fotoğraflarını beğenenler arasında Çağatay Ulusoy da vardı.
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Çağatay Ulusoy'un bu hamlesi, "Eski âşıklar barıştı mı?" sorusunu akıllara getirdi.
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"HER İLİŞKİDE TARTIŞMALAR OLUR"
Duygu Sarışın, daha önce muhabirlerin, "5 - 6 kez ayrılıp, barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu haberler sizi üzüyor mu?" sorusuna yanıt vermişti.
Ünlü oyuncu; "3 - 4 kere ayrılıp, barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen. Biz ayrılmadık ki..." ifadelerini kullanmıştı.
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"AİLELERİMİZ ÜZÜLÜYOR"
Çağatay Ulusoy da, "Bu haberler sık çıkmaya başladı. Bizim kalplerimiz nasırlaştı. Gülüp, geçiyoruz ama ailelerimiz üzülüyor. Etrafımızda bu mevzulara hassas bakan insanlar var" demişti.