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        Haberler Magazin Çağatay Ulusoy'dan Duygu Sarışın'a beğeni - Magazin haberleri

        Çağatay Ulusoy'dan Duygu Sarışın'a beğeni

        Geçtiğimiz yıl Duygu Sarışın ile aşklarının noktalayan Çağatay Ulusoy, eski sevgilisinin fotoğraflarını beğendi. Ünlü oyuncunun bu hamlesi, 'eski âşıklar barıştı mı?' sorusunu akıllara getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 09:48 Güncelleme: 10.06.2024 - 09:48
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          Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, sette başlayan arkadaşlıklarını 2019'da aşka dönüştürmüştü.

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          Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, geçtiğimiz yıl ocak ayında yine yollarını ayırmıştı.

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          Duygu Sarışın, sosyal medya hesabından son olarak tatil pozlarını paylaştı.

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          Duygu Sarışın'ın fotoğraflarını beğenenler arasında Çağatay Ulusoy da vardı.

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          Çağatay Ulusoy'un bu hamlesi, "Eski âşıklar barıştı mı?" sorusunu akıllara getirdi.

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          "HER İLİŞKİDE TARTIŞMALAR OLUR"

          Duygu Sarışın, daha önce muhabirlerin, "5 - 6 kez ayrılıp, barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu haberler sizi üzüyor mu?" sorusuna yanıt vermişti.

          Ünlü oyuncu; "3 - 4 kere ayrılıp, barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen. Biz ayrılmadık ki..." ifadelerini kullanmıştı.

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          "AİLELERİMİZ ÜZÜLÜYOR"

          Çağatay Ulusoy da, "Bu haberler sık çıkmaya başladı. Bizim kalplerimiz nasırlaştı. Gülüp, geçiyoruz ama ailelerimiz üzülüyor. Etrafımızda bu mevzulara hassas bakan insanlar var" demişti.

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