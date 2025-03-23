Çağatay Ulusoy'dan Aslıhan Malbora açıklaması: Bir aksilik yok

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Çağatay Ulusoy, İstinye'de otomobilinin içinde objektiflere yansıdı.

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Yorgun olduğu görülen ünlü oyuncu; "Daha sonra konuşalım arkadaşlar" dedi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Bir süredir aşk yaşadığı Aslıhan Malbora ile ilgili sorulara yanıt veren Çağatay Ulusoy; "Her şey yolunda, bir aksilik yok" diyerek yeni birlikteliği hakkında ilk kez açıklamada bulundu.