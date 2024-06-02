Çağatay Ulusoy: Çift dikiş yapıyorsunuz

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Çağatay Ulusoy, Levent'teki bir mekânda sahne alan yakın arkadaşı Mustafa Mert Koç'u dinlemeye gitti.

"SÜREKLİ ÇİFT DİKİŞ YAPIYORSUNUZ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çağatay Ulusoy, özel hayatının iki kez sorulması üzerine "Yok dedim daha demin de sordunuz. Sürekli bana çift dikiş yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte oradan ayrıldı.