Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman

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Bayern Münih deplasmanı öncesinde kritik bir viraja çıkan Galatasaray, istediğini aldı. 20. resmi karşılaşmasını oynayan sarı-kırmızılılarda henüz iz bırakamayan Wilfried Zaha, ‘Artık hazır hale geliyorum’ topunu oynarken Hakim Ziyech ise henüz maç ritmini bulamasa da birkaç pozisyonda sahaya kartvizit atmayı başardı. Hem stoper tandemini, hem kenarları bozan Okan Buruk bu kez oyuna müdahaleleriyle eleştiri değil beğeni aldı.

Kasımpaşa’nın tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar, Habertürk’e yaptığı açıklamada Galatasaray’ın baskılı başlayacağını, 20-30 dakikalık bu baskıda hata yapmamaları durumunda oyuna ortak olacaklarını dile getirmişti. Müsabaka Sadık’ın beklediği seyirde başladı. Galatasaray topu alıp rakip yarı sahaya yerleşse de topun dolaşımını hızlandıramadı, rakip kaleye yaklaşmakta zorlandı. 10. dakikadan sonra Ziyech, Kerem ve Zaha’nın bireysel kaliteleriyle biraz fark yarattıklarında pozisyon üretildiğini gördük ama bu üçlü henüz bir arada oynama alışkanlığına sahip değil. Bu nedenle de olgun ataklar net pozisyona dönüşemeden savuşturuldu. Kendi kazandığı topta şut atan Wilfried Zaha’nın golü tam da Galatasaray’ın ihtiyaç duyduğu anda geldi.

Kasımpaşa ikinci yarıya baskılı başlarken Galatasaray ikinci golü kontradan çıkardı. Kasımpaşa’nın penaltı beklediği pozisyonun devamında Muslera’nın pası Ziyech’in Icardi’yi ikinci kez ters topla pozisyona sokması ilerisi adına da fragman oldu. Pozisyonun devamında Zaha fırsatçılığını konuşturdu. Akabinde bu sezon skor üstünlüğünü alsa da maçı koparmakta zorlanan Galatasaray duran toptan golü yedi ve Bayern Münih maçı öncesinde son 30’u ölü zaman olarak geçiremedi. İki takım oyuncuları arasında gerginlikler yaşanırken orta sahalar kolay geçilmeye başlandı, bu anlarda sahneye Torreira çıktı. Değişiklikleri geç yaptığı gerekçesiyle eleştirilen Okan Buruk, orta sahaya Oliveira hamlesiyle taze bir kan takviye etti.

75’ten sonra Kasımpaşa oyuna bir kez daha ortak olmaya çalışırken bir süredir oynamayan Nelsson’un ağırlığından faydalanmaya çalıştılar. Maç ritmi bulunmayan Danimarkalı, adım vererek savunduğu pozisyonlarda başarılı olurken hamle yapması gereken anlarda başarısız oldu ve Kasımpaşa tehlikeli olabilecek fırsatları buldu. Okan Buruk bu anlarda oyuna bir kez daha müdahale ederek Barış Alper ve Halil’i sahaya atarak ön bölgede kalabalıklaşıp oyunu rakip yarı sahaya yığmak istedi ancak öndeki dörtlü bir arada ilk kez oynadığı için atak sonlandırmada zorlandı.

4 maç sonra satın alma maddesi devreye girecek olan Angelino’nun süre almaması Galatasaray’ın geleceği için olumlugözükürken sakatlanan Muslera yerine kaleye geçen Günay Güvenç de sarı-kırmızılı taraftara buruk bir nefes aldırdı. Yıllardır yedek kalecilerinden istediği performansı göremeyen Galatasaray’da Günay hem teknik heyet hem taraftarına güven verdi. Şampiyonlar Ligi’nde Almanya’ya gidecek olan sarı-kırmızılılar, konsantrasyon kaybı yaşaması muhtemel bir virajı puan açısından hasarsız atlattı ve üst üste 10. galibiyetini elde etti. Bayern Münih maçının 60 dakikasında rakibi boğan, sayısız gol pozisyonuna giren Galatasaray, ligde benzer bir performansı henüz sergileyemese de kazanma alışkanlığını devam ettirerek büyük bir iş yaptı.