Çağatay Akman’a beraat kararı talebi

2016'da yayınladığı 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla tanınan Çağatay Akman’ın, 23 Temmuz 2021’de eski sevgilisi Öykü Uslu’nun evinin önüne gittiği ve Uslu’nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz’a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, müşteki sanık Çağatay Akman, mağdur sanık Öykü Uslu ve Uslu’nun avukatı hazır bulundu. Duruşmada Akman’ın avukatı mahkemeye mazeret dilekçesi sunarak katılmadı.

KARŞILIKLI OLARAK BİRBİRLERİNİ YARALADILAR

Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin açıkladığı mütalaada, olay tarihinde müşteki sanıklar arasında yaşanan tartışmada Çağatay Akman ve Furkan Ayaz’ın alınan adli muayene raporları uyarınca karşılıklı olarak birbirlerini, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaraladıkları ve aralarında karşılıklı olarak hareketlerde bulunduklarını belirtildi.

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BERAAT KARARI TALEBİ

Çağatay Akman ile Furkan Ayaz hakkında ‘basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif şekilde kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasını talep eden Cumhuriyet Savcısı, her ne kadar katılan sanık Akman’ın Öykü Uslu'ya yönelik hakaret ve basit yaralama suçlarını işlediği iddiasıyla kamu davası açılmışsa da, Akman'ın üzerine atılı suçun işlendiğine dair mahkumiyetine yeterli delinin mevcut olmadığı, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında müştekinin altı ay içinde şikayette bulunmadığı ve soruşturma, kovuşturma yapılamadığı gerekçesiyle Çağatay Akman hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.