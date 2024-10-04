Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çağatay Akman’a beraat kararı talebi - Magazin haberleri

        Çağatay Akman’a beraat kararı talebi

        Şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandığı ve Uslu ile onu uzaklaştırmak isteyen arkadaşını darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaası açıklandı. Mütalaada, şikâyete bağlı olan suç hakkında müştekinin altı ay içinde şikayette bulunmadığı, soruşturma ve kovuşturma yapılmadığı gerekçesiyle Çağatay Akman hakkında beraat kararı verilmesini talep etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 11:07 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beraat kararı talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        2016'da yayınladığı 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla tanınan Çağatay Akman’ın, 23 Temmuz 2021’de eski sevgilisi Öykü Uslu’nun evinin önüne gittiği ve Uslu’nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz’a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

        İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, müşteki sanık Çağatay Akman, mağdur sanık Öykü Uslu ve Uslu’nun avukatı hazır bulundu. Duruşmada Akman’ın avukatı mahkemeye mazeret dilekçesi sunarak katılmadı.

        KARŞILIKLI OLARAK BİRBİRLERİNİ YARALADILAR

        Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin açıkladığı mütalaada, olay tarihinde müşteki sanıklar arasında yaşanan tartışmada Çağatay Akman ve Furkan Ayaz’ın alınan adli muayene raporları uyarınca karşılıklı olarak birbirlerini, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaraladıkları ve aralarında karşılıklı olarak hareketlerde bulunduklarını belirtildi.

        REKLAM

        BERAAT KARARI TALEBİ

        Çağatay Akman ile Furkan Ayaz hakkında ‘basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif şekilde kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasını talep eden Cumhuriyet Savcısı, her ne kadar katılan sanık Akman’ın Öykü Uslu'ya yönelik hakaret ve basit yaralama suçlarını işlediği iddiasıyla kamu davası açılmışsa da, Akman'ın üzerine atılı suçun işlendiğine dair mahkumiyetine yeterli delinin mevcut olmadığı, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında müştekinin altı ay içinde şikayette bulunmadığı ve soruşturma, kovuşturma yapılamadığı gerekçesiyle Çağatay Akman hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

        Savunma yapan müşteki sanık Öykü Uslu; "Şikayetten vazgeçmiştim. Bu doğrultuda karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

        REKLAM

        Çağatay Akman ise savunmasında; "Beraatımı talep ederim. Avukatım mazeret sunmuştur. Bu hususta taktir mahkemenindir" ifadelerini kullandı.

        MÜTALAAYA KARŞI BEYANDA BULUNMALARI İÇİN SÜRE VERİLDİ

        Ara kararını açıklayan mahkeme, tarafların açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çağatay Akman
        #Öykü Uslu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekmeğini kovalıyordu... Ustanın acı sonu!
        Ekmeğini kovalıyordu... Ustanın acı sonu!
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma
        WSJ: Musk sağcı gruplara milyonlarca dolar bağış yapmış
        WSJ: Musk sağcı gruplara milyonlarca dolar bağış yapmış
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Hala, dayı çocuklarıydı... Kanlı arazi!
        Hala, dayı çocuklarıydı... Kanlı arazi!
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        ABD'de 2005'ten bu yana en ölümcül kasırga!
        ABD'de 2005'ten bu yana en ölümcül kasırga!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        60 santimlik betonla öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        60 santimlik betonla öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        "Mourinho böyle bir adam..."
        "Mourinho böyle bir adam..."
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Kirada zam farkı 30 puan
        Kirada zam farkı 30 puan
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Yağış yok, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
        Beyrut'ta çok sayıda patlama
        Beyrut'ta çok sayıda patlama
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Sorun sizde değil genetikte
        Sorun sizde değil genetikte
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        Beşiktaş sonunu getiremedi!
        Beşiktaş sonunu getiremedi!
        Habertürk Anasayfa