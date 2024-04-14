Cadiz: 0 - Barcelona: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) oynanan maçta Barcelona, deplasmanda Cadiz'i 1-0 mağlup etti. Katalan ekibine galibiyeti getiren golü 37. dakikada Portekizli yıldızı Joao Felix attı. Barça bu galibiyetle birlikte puanını 70'e yükseltti
Giriş: 14.04.2024 - 00:08 Güncelleme: 14.04.2024 - 00:21
Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 31. haftasında deplasmanda Cadiz'i 1-0 mağlup etti.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 37. dakikada Portekizli yıldızı Joao Felix attı.
Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Barcelona puanını 70'e çıkarırken, düşme hattındaki Cadiz 25 puanda kaldı.
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